Les pays africains sont "attirés" par la "coopération égale" proposée par Pékin et Moscou

Le continent africain souffre des pratiques néocoloniales de l’Occident, tandis que "ni Moscou ni Pékin ne cherchent à dominer l’Afrique", développe auprès de... 18.12.2024, Sputnik Afrique

"L’un des principaux facteurs à l’origine du changement de politique étrangère africaine a été les conflits et les crises militaires, qui ont conduit les dirigeants africains à envisager sérieusement de rechercher le soutien d’acteurs majeurs tels que la Russie et la Chine", explique Imadouddin al-Hamrouni.La Chine investit ainsi activement dans les infrastructures et l’économie des États africains. De son côté, la Russie "renforce non seulement la coopération économique, mais aussi la coopération dans le domaine militaire", poursuit l’expert.Cette tendance résulte en un affaiblissement de la France sur le plan géopolitique et économique. "Par ailleurs, d’autres crises pourraient survenir dans un avenir proche, auxquelles Paris et l’UE devront faire face directement", avertit-il.

