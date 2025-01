https://fr.sputniknews.africa/20250106/la-russie-augmente-ses-exportations-de-cereales-lafrique-parmi-les-plus-gros-acheteurs-1070065520.html

La Russie augmente ses exportations de céréales, l'Afrique parmi les plus gros acheteurs

Moscou a exporté 83,5 millions de tonnes de céréales et de produits transformés en 2024, soit une hausse de 4% par rapport à 2023, a annoncé l'agence... 06.01.2025, Sputnik Afrique

Le Nigeria et le Maroc font partie des pays qui ont le plus augmenté leurs achats de produits céréaliers russes. En outre, les exportations vers l'Éthiopie, Djibouti et la Sierra Leone ont repris au cours de l'année écoulée. Quant aux autres régions, le Proche-Orient et l'Asie sont également parmi les plus gros clients. La Chine est même entrée dans le top-5. Pékin a en effet doublé ses importations de blé de printemps russe et augmenté celles d'orge de 43%.

russie, afrique, céréales, nigeria, maroc, éthiopie, djibouti, sierra leone, asie