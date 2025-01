https://fr.sputniknews.africa/20250103/au-maroc-les-exportations-annuelles-dagrumes-devraient-bondir-de-31-1070012578.html

Au Maroc, les exportations annuelles d’agrumes devraient bondir de 31%

Sputnik Afrique

Le Maroc pourrait ainsi exporter 597.000 tonnes d’agrumes sur le marché international en 2024/2025, selon un rapport du Département américain de l’agriculture... 03.01.2025, Sputnik Afrique

maghreb

afrique du nord

maroc

oranges

mandarines

citron

exportations

prévisions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/12/1063629556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a88628cb214b15246ce34c1ef553dac9.jpg

"La production d’agrumes du Maroc pour la campagne 2024/2025 a connu une amélioration significative par rapport à la saison précédente, grâce à des conditions météorologiques favorables pendant la période de croissance et à une adoption accrue de techniques d’irrigation avancées et de gestion de l’eau", souligne l’USDA dans le rapport sur le marché marocain publié le 24 décembre.Les principales destinations pour les agrumes marocains sont les pays de l’Union européenne, la Russie, les États-Unis, le Canada et les pays d’Afrique subsaharienne.Exportations par catégories (estimation):

