La Russie a fait don de plus de 70 tonnes d'aide humanitaire au Soudan

Ce sont notamment 70,38 tonnes d'huile de tournesol, livrées dans le cadre de la contribution supplémentaire de la Russie au Programme alimentaire mondial de... 31.12.2024

Dans leurs discours, les représentants du Soudan ont exprimé leur gratitude à la Russie pour l'aide alimentaire, extrêmement nécessaire dans le contexte de la situation socio-économique et humanitaire difficile dans ce pays africain, a rapporté l'ambassade de Russie au Soudan. Cette action humanitaire est importante comme un pas vers le renforcement et le développement des relations amicales entre les deux pays dans le contexte des événements actuels au Soudan, a indiqué l'ambassadeur Andreï Tchernovol. La guerre civile entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée régulière du gouvernement de transition soudanais (SAF) a commencé en avril 2023. Plus de 20.000 personnes ont été tuées, plus de 14 millions ont été déplacées à l’intérieur du pays et 25 millions ont besoin d’aide d'urgence.

