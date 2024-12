https://fr.sputniknews.africa/20241230/quels-pays-africains-ont-choisi-leurs-presidents-en-2024-1069966634.html

Quels pays africains ont choisi leurs Présidents en 2024?

Cette année, 14 pays du continent ont organisé des élections présidentielles, soit deux fois plus qu'en 2023. En ces derniers jours de l’année, Sputnik Afrique... 30.12.2024, Sputnik Afrique

Comores: le Président sortant Azali Assoumani a été réélu avec le soutien de 62,97% des électeurs. Sénégal: le candidat indépendant Bassirou Diomaye Faye s'est imposé avec plus de 54,28% des voix face au candidat de la coalition au pouvoir. Tchad: Mahamat Idriss Déby Itno a été élu dès le premier tour avec 61% des scrutins, à la suite d’une période de transition de 3 ans. Afrique du Sud: Cyril Ramaphosa, à la tête du pays depuis 2018, a été réélu par le parlement. Il a obtenu les voix de 283 députés sur 400. Mauritanie: le Président sortant Mohamed Ould Ghazouani a été réélu avec plus de 56% des voix. Rwanda: Paul Kagame, qui dirige le pays depuis 2000, a été reconduit pour un quatrième mandat. Il a obtenu 99,18% des voix. Algérie: le Président sortant Abdelmadjid Tebboune a remporté le premier tour avec 94,65% des voix. Tunisie: le chef d'État Kaïs Saïed, en fonction depuis 2019, s'est présenté en tant que candidat indépendant. Il a remporté le premier tour avec 90,69% des suffrages exprimés. Éthiopie: les parlementaires ont élu au poste de Président Taye Atske Sélassié, ministre des Affaires étrangères. Mozambique: Daniel Chapo, du parti au pouvoir, a remporté la présidentielle avec 70,67% des voix. Botswana: Duma Boko a été proclamé Président à la suite de la victoire de la Coalition pour un changement démocratique aux législatives. Namibie: Netumbo Nandi-Ndaitwah est la première femme élue à la fonction suprême. Elle a obtenu 57% des voix au premier tour. Ile Maurice: Dharam Gokhool a été élu à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ghana: le candidat de l'opposition, déjà Président entre 2012 et 2017, John Mahama, a obtenu 56,5% des voix pour accéder à nouveau à ce poste.

