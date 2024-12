"Sur les cinq grandes économies du monde, on n'a pas de pays d'Europe"

"Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en parité de pouvoir d'achat, on a désormais un classement des économies mondiales avec la Chine en tête, suivie par les États-Unis, ensuite l'Inde et ensuite la Russie, et ensuite le Japon. C'est-à-dire qu'en fait, sur les cinq grandes économies, on n'a pas de pays d'Europe. Donc il y a une véritable bascule de la puissance économique et surtout de la puissance productrice, c'est-à-dire des pays industrialisés qui produisent des biens de consommation, et qui est en faveur des pays d'Asie", constate le directeur de Stratpol.