Les BRICS généreront plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040, selon Moscou

Les BRICS généreront plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040, selon Moscou

Le pourcentage actuel de 35 % que représentent les BRICS dans le PIB mondial dépassera la barre des 50 % dans 10 à 15 ans, affirme le vice-Premier ministre... 25.12.2024, Sputnik Afrique

Les BRICS généreront plus de la moitié du produit intérieur brut mondial d'ici 2040, selon Alexandre Novak. Le taux actuel est de 35 % et ne cesse d'augmenter. "On s'attend à ce que, dans 10 à 15 ans, il soit supérieur à la moitié du PIB mondial", a déclaré le vice-Premier ministre russe à la chaîne de télévision Rossiya-24.En octobre, Vladimir Poutine a déjà constaté que la part des pays des BRICS dans le produit intérieur brut mondial dépasse déjà celle du G7.Le Président a alors souligné que le rôle que le groupe joue dans l'économie mondiale, en tant que moteur de sa croissance.

