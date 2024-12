https://fr.sputniknews.africa/20241227/ces-pays-sont-les-plus-attractifs-dafrique-economiquement-1069915381.html

Ces pays sont les plus attractifs d'Afrique économiquement

Le Maroc et l'Afrique du Sud sont les pays les plus attractifs d'Afrique pour les investisseurs, selon un think tank marocain. 27.12.2024, Sputnik Afrique

Le Maroc est l’un des principaux récipiendaires d'investissements directs à l'étranger sur le continent, en en faisant le pays le plus attractif du continent africain, a annoncé l'Institut Amadeus, un Think Tank basé à Rabat, dans sa 12ème édition des Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique, réalisée en partenariat avec Casablanca Finance City Authority (CFCA).Voici les pays africains ayant la meilleure attractivité économique:

