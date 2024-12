"Sous les pieds des peuples indigènes": les vérités dérangeantes des énergies renouvelables

"En France, par exemple, on considère que les batteries électriques sont de l'énergie renouvelable, que le photovoltaïque est de l'énergie renouvelable. D'accord, le soleil ne va jamais se fatiguer, mais la mise en place de ces panneaux photovoltaïques, on a eu il y a peu dans la rue toute une fratrie d'agriculteurs pour nous dire ce que ça veut dire dans la réalité l'agri-voltaïsme. Et c'est pareil pour les éoliennes. Et c'est pareil pour les batteries électriques des voitures. D'abord le lithium, la bauxite, tout, tout, tout ce qu'il faut. Encore un coup, c'est sous les pieds des peuples indigènes qu'on va aller les chercher, dans des conditions que tout le monde peut aisément imaginer. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait des cadavres de la batterie? C'est un énorme problème. C'est bien joli de balancer tous nos détritus sur les côtes africaines, mais ça peut pas non plus durer éternellement", avance la chercheuse.