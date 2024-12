https://fr.sputniknews.africa/20241226/la-plus-grande-banque-nigeriane-leve-228-millions-de-dollars-et-compte-investir-au-maroc-1069895392.html

La plus grande banque nigériane lève 228 millions de dollars et compte investir au Maroc

Le plus gros prêteur du Nigéria, Access Bank, a procédé à une levée de fonds, dans le but de s'étendre notamment sur les marchés égyptien et marocain

international

nigeria

banques

maroc

financement

Access Bank a levé 351 milliards de nairas (228 millions de dollars) pour augmenter son capital, alors qu'il se lance dans un plan d'expansion, rapporte Bloomberg.Le capital social du groupe, soit 600 milliards de nairas, est désormais supérieur de 20 % au minimum requis pour les banques internationales opérant dans le pays.Cette levée de fonds doit notamment permettre une expansion sur les marchés marocain et égyptien.

nigeria

maroc

international, nigeria, banques, maroc, financement