Ukraine: "Le fait remarquable, c'est que la Russie a gardé l'initiative stratégique"

"Pour les journalistes, évidemment, c'est autre chose. On est entré quand même de plain-pied dans une guerre nouvelle, celle des drones. Maintenant, c'est quand même un fait avéré et majeur de cette guerre. C'est de plus en plus dangereux. On sait qu'il y a quand même de grands reporters russes qui ont été blessés sur le front. Il y en a qui ont été tués aussi. Ça, c'est extrêmement dangereux", a-t-il ajouté sur la situation des journalistes sur le front.