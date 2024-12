https://fr.sputniknews.africa/20241223/ukraine-on-est-dans-une-phase-de-tension-meme-si-en-effet-sur-le-terrain-les-choses-avancent-1069853100.html

Ukraine: "On est dans une phase de tension, même si en effet, sur le terrain, les choses avancent"

Ukraine: "On est dans une phase de tension, même si en effet, sur le terrain, les choses avancent"

Vladimir Poutine a donné sa traditionnelle conférence de presse annuelle pour faire le bilan des réalisations du pays sur l'année écoulée. Pour Sputnik... 23.12.2024, Sputnik Afrique

Ukraine: "On est dans une phase de tension, même si en effet, sur le terrain, les choses avancent" Sputnik Afrique Vladimir Poutine a donné sa traditionnelle conférence de presse annuelle pour faire le bilan des réalisations du pays sur l'année écoulée. Pour Sputnik Afrique, Sébastien Périmony, homme politique français, a analysé les points forts de la prise de parole du Président russe.

"Monsieur Poutine a bien montré qu'aujourd'hui la Russie est dans une phase de développement économique, de réindustrialisation, de ré-acquérir sa souveraineté et ça, je pense que c'est un des points marquants de ce début de conférence de presse qui est justement cette dynamique positive qui se passe en Russie, malgré les sanctions imposées par l'Occident et le conflit mené par l'OTAN à travers l'Ukraine", a commenté auprès de Zone de Contact Sébastien Périmony, membre du bureau Afrique du parti Solidarité et Progrès.

