L'opération spéciale en Ukraine "aurait dû" être lancée plus tôt: Poutine revient sur sa déclaration

"Il est impossible de donner une date et un délai précis, mais, en tout état de cause, nous aurions dû nous orienter plus tôt et comprendre que nos adversaires...

En effet, les dirigeants occidentaux ont publiquement admis plus tard que leur intention était de donner à Kiev le temps de se réarmer via ces accords, a rappelé M.Poutine. Conscient de cette attitude, Moscou aurait dû agir de "manière plus décisive et plus opportune", estime-t-il. L'opération militaire a finalement été lancée, "notre inaction serait un crime contre les intérêts de la Russie et de son peuple", a conclu le Président. *Ce sont des traités de paix conclus en 2014 et en 2015 pour stopper les hostilités entre les forces gouvernementales et les populations russophones dans l'est de l'Ukraine.

