«L'Afrique a commencé cette transition d'une économie de traite vers une économie de transformation»

Sur l’arbitrage de l’Afrique entre les institutions de Bretton Woods et ce que proposent les BRICS : "On veut imposer à l'Afrique un style de développement qui ne correspond pas à ses canons intérieurs ou qui ne correspond pas à sa sociologie ou à son anthropologie. Alors que du côté des BRICS, ces systèmes sont plus ou moins allégés. C'est vrai que tout prêt n'est pas départi de conditions ou en tout cas d'une certaine assurance de remboursement. Mais on sent plus la flexibilité, on sent plus que les taux d'intérêt sont moins lourds, et qu'il y a donc cette capacité à ce que ces prêts-là participent au développement escompté et que ce ne soit pas juste prêter de l'argent pour ensuite rentabiliser", explique l’enseignant-chercheur.