La Pologne arrêtera Netanyahou s'il vient à l'anniversaire de la libération d'Auschwitz

La Pologne arrêtera Netanyahou s'il vient à l'anniversaire de la libération d'Auschwitz

Varsovie a confirmé qu'il se plierait à ses engagements devant la Cour internationale de Justice qui avait émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre... 22.12.2024, Sputnik Afrique

Les deux responsables sont soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza. Le vice-chef de la diplomatie polonaise a fait part de cette intention de Varsovie au média local Rzeczpospolita. Selon le quotidien, à la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp, Israël sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Guideon Saar. Or, The Jerusalem Post écrit que c'est le ministre de l’Éducation Yoav Kisch qui se rendra à la cérémonie le 27 janvier prochain.

