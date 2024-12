https://fr.sputniknews.africa/20241222/devastee-par-le-cyclone-chido-mayotte-est-toujours-en-attente-daide-1069845101.html

Dévastée par le cyclone Chido, Mayotte est toujours en attente d'aide

Dévastée par le cyclone Chido, Mayotte est toujours en attente d'aide

Une semaine après le passage du cyclone, l'assistance arrive modérément, bien que le chef-lieu de l'archipel soit de nouveau approvisionné en eau courante. 22.12.2024, Sputnik Afrique

De l'eau a été distribuée à Mamoudzou, selon des correspondants sur place. Elle est aussi de retour au robinet, mais pour gérer la pénurie, les tours d'eau vont continuer jusqu'au 27 décembre.Au début du week-end, de nombreux Mahorais ont encore fait la queue devant les distributeurs de billets ou aux caisses des supermarchés. Ceux-ci rouvrent progressivement, constatent les médias.Dans un entretien accordé à la presse française, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau assure que "50 tonnes d’eau, de denrées, de matériel arrivent chaque jour" dans l’archipel. Le pont aérien érigé entre la métropole, la Réunion et Mayotte "a atteint sa pleine capacité", selon lui."C’est un travail titanesque que la France est en train de mener", a-t-il dit, comme faisant écho à Emmanuel Macron. Le Président, en visite à Mayotte, a ainsi lancé: "Si ce n’était pas la France, vous seriez 10.000 fois plus dans la merde", soulevant une vague d'indignation.Le bilan provisoire du cyclone Chido à Mayotte s'élève à 35 morts et 2.500 blessés, dont 78 grièvement, selon le ministère de l'Intérieur. Leur nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé, d'après les pouvoirs publics.

