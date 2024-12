https://fr.sputniknews.africa/20241222/congo-rdc-les-deux-presidents-se-rencontrent-pour-parler-de-la-securite-regionale-1069835931.html

Congo-RDC: les deux Présidents se rencontrent pour parler de la sécurité régionale

Congo-RDC: les deux Présidents se rencontrent pour parler de la sécurité régionale

Sputnik Afrique

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu samedi avec son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Félix... 22.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-22T06:42+0100

2024-12-22T06:42+0100

2024-12-22T06:42+0100

république démocratique du congo (rdc)

félix tshisekedi

denis sassou-nguesso

république du congo

rencontre

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/16/1069835765_0:123:1232:816_1920x0_80_0_0_93a5cba6e0f18ca0449082bacca42724.jpg

La rencontre vise à aborder des questions cruciales, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région, selon des médias locaux.Lors de cette rencontre, M. Tshisekedi a présenté la situation de l'est de son pays et notamment l'état du "processus de Luanda", une initiative de paix lancée en 2022 et soutenue par l'Union africaine, visant à accélérer les efforts de stabilisation régionale.De son côté, M. Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation de son homologue angolais Joao Lourenço, dans le cadre du "processus de Luanda" pour le règlement de la crise de l'est de la RDC. Il a en outre exhorté les parties concernées à poursuivre et privilégier les négociations en cours, moyen par excellence de résolution de conflits.

république démocratique du congo (rdc)

république du congo

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

république démocratique du congo (rdc), félix tshisekedi, denis sassou-nguesso, république du congo, rencontre, afrique