"La Russie, c'est un pays de fête, c'est un pays de joie"

A l'approche des fêtes de fin d'année, Sputnik Afrique vous invite à vous imprégner de l'atmosphère de magie en apprenant les traditions de la célébration à la... 20.12.2024, Sputnik Afrique

A l'approche des fêtes de fin d'année, Sputnik Afrique vous invite à vous imprégner de l'atmosphère de magie en apprenant les traditions de la célébration à la russe. Ceci grace à un nouveau podcast de Terre de Culture.

Qu'est-ce que le phénomène de l'Ancien Nouvel An? Quels plats sert-on pour régaler nos proches le 31 décembre? Qu'est-ce qu'il faut préparer comme cadeaux?De plus, le doyen de la Faculté de journalisme internationale à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou, Yaroslav Skvortsov, a expliqué quels symboles et attributs du Nouvel An existent en Russie et quelles anciennes traditions y garde-t-on toujours.L'émission est produite avec le soutien de la direction du Festival mondial de la jeunesse. Suivez les récentes actualités sur le festival sur sa chaîne Telegram @fest2024en.

