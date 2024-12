La Russie a construit un complexe hivernal dans un des lieux les plus inaccessibles de la planète

"La nouvelle station a été construite en moins de cinq ans. Aucun pays au monde n'a construit à un rythme aussi rapide en Antarctique. Nous avons livré plus de 6.000 tonnes de marchandises par bateau et les avons transportées au fond du continent. C'est un exploit des explorateurs polaires russes qui, à des températures allant jusqu'à -60°C, ont traversé le désert enneigé, pour atteindre une altitude de près de 3.500 mètres au-dessus du niveau de la mer, travaillant, surmontant le froid et la fatigue", s’est félicité Alexander Makarov, directeur de l'Institut de recherche sur l'Arctique et l'Antarctique.