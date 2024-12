https://fr.sputniknews.africa/20241219/ces-pays-ont-la-plus-importante-flotte-de-drones-militaires-dafrique-1069795872.html

Ces pays ont la plus importante flotte de drones militaires d'Afrique

Ces pays ont la plus importante flotte de drones militaires d'Afrique

L'Égypte et le Maroc possèdent les plus grandes flottes de drones militaires du continent, selon le Databook de Military Africa. Le Nigéria et l'Éthiopie sont... 19.12.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique du Nord est la région possédant les meilleures capacités en matière de drones militaires, certains pays pouvant compter sur un arsenal conséquent, rapporte le Databook de Military Africa.Les pays ayant les plus grandes flottes sont:Le Nigéria dépense beaucoup en matière de défense et mise sur les systèmes sans pilote pour augmenter ses capacités militaires, souligne le rapport.L'Éthiopie s'est pour sa part tournée vers les drones en raison du conflit dans la région du Tigré.

international, drone, égypte, maroc, armements