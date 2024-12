https://fr.sputniknews.africa/20241218/pierre-antoine-plaquevent-la-parole-francaise-est-devenue-inaudible-en-afrique-1069781054.html

Pierre-Antoine Plaquevent: "La parole française est devenue inaudible" en Afrique

Pierre-Antoine Plaquevent: "La parole française est devenue inaudible" en Afrique

En 2024, l'influence française continue de s'effriter sur le continent africain. Pour Sputnik Afrique, Pierre-Antoine Plaquevent, directeur du thnik-tank... 18.12.2024, Sputnik Afrique

"Les élites naturelles africaines, mais comme dans d'autres zones du monde, ne croient plus au double discours finalement mondialiste ou des droits de l'homme qui ont été trop instrumentalisés", a déclaré dans la nouvelle édition de Zone de Contact l'analyste français Pierre-Antoine Plaquevent.Retrouvez également dans ce numéro:-Agali Welé, vice-président du Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali, sur le sommet de la CEDEAO;-Dr Adama Sawadogo, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique au CHU de Tengandogo, sur le premier pontage coronarien qu'il a réalisé au Burkina Faso et sur ses espoirs du développement de la chirurgie cardio-vasculaire au Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

