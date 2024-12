https://fr.sputniknews.africa/20241218/paris-mene-une-politique-effrontee-et-refuse-de-cooperer-avec-lalgerie-1069771328.html

"Paris mène une politique effrontée et refuse de coopérer avec l’Algérie"

Alors que les tensions entre l'Algérie et la France ne cessent de croître, la responsabilité de la détérioration des relations entre les deux pays incombe à la... 18.12.2024, Sputnik Afrique

"Paris mène une politique effrontée et refuse de coopérer avec l’Algérie dans le cadre du respect mutuel", considère Ali Rbeij. De plus, "la France est devenue une menace pour l’intégrité territoriale et la stabilité" de l’Algérie.Abdelkader Hadoush, ancien parlementaire algérien, également joint par Sputnik, estime que "Paris devrait reconsidérer son approche politique dans la construction de ses relations avec l'Algérie". Il considère qu’Emmanuel Macron "est devenu la victime de certains lobbies hostiles à l’Algérie dans son pays".

