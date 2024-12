https://fr.sputniknews.africa/20241218/la-visite-de-la-delegation-panafricaine-en-rpd-renforce-les-relations-entre-lafrique-et-la-russie-1069774000.html

La visite de la délégation panafricaine en RPD renforce les relations entre l'Afrique et la Russie

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. 18.12.2024, Sputnik Afrique

Les délégués africains ont manifesté une compréhension complexe des causes profondes de la crise ukrainienne et du rôle des pays occidentaux, qui, entre autres, ont créé les conditions du déficit d'approvisionnement en engrais et en céréales russes vers les pays africains, a ajouté Maria Zakharova lors d'un point de presse.Une délégation de 12 pays africains a visité le mémorial de Saour-Mogyla en RPD le 15 décembre. La délégation était composée de 16 personnes. Des représentants de l'Éthiopie , de la Tanzanie , du Malawi , de l'Ouganda , du Sud-Soudan , des Comores , de la Guinée équatoriale , de Djibouti , de l'Eswatini , de la Zambie , de la Somalie et du Mozambique se sont rendus dans la république.

