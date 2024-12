https://fr.sputniknews.africa/20241217/un-lieutenant-general-russe-tue-dans-une-explosion-a-moscou-1069750600.html

Un lieutenant-général russe tué dans une explosion à Moscou

Un lieutenant-général russe tué dans une explosion à Moscou

Le commandant des forces russes de défense radionucléaire, chimique et biologique, Igor Kirillov, et son adjoint ont été tués dans l'explosion survenue mardi... 17.12.2024, Sputnik Afrique

"Un engin explosif déposé dans une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble résidentiel a été activé le 17 décembre dans la matinée sur l'avenue Riazanski à Moscou", a indiqué le comité dans un communiqué.Un engin explosif a été déposé dans une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble résidentiel, selon le Comité d'enquête. Des enregistrements de caméras de surveillance ont été saisis et sont en cours d'étude par les forces de sécurité, ont indiqué les services d'urgence à Sputnik. La puissance de l'engin explosif était d'environ 200 grammes d'équivalent TNT, selon la même source.Une enquête criminelle pour assassinat des deux militaires à Moscou a été ouverte.Rendant hommage au lieutenant-général Igor Kirillov, la porte-parole de la diplomatie russe a rappelé qu’il avait "systématiquement dénoncé les crimes des Anglo-Saxons", comme "provocations de l'Otan avec des armes chimiques en Syrie, manipulations britanniques avec des produits chimiques interdits et provocations à Salisbury et Amesbury, activités meurtrières des laboratoires biologiques américains en Ukraine".Les assassins d’Igor Kirillov "seront punis, cela ne fait aucun doute", a déclaré Konstantin Kosatchev, vice-président de la chambre haute du Parlement russe.

