https://fr.sputniknews.africa/20241217/le-mozambique-a-ete-frappe-par-le-passage-du-cyclone-chido-le-bilan-atteint-34-morts-1069759497.html

Le Mozambique a été frappé par le passage du cyclone Chido: le bilan atteint 34 morts

Le Mozambique a été frappé par le passage du cyclone Chido: le bilan atteint 34 morts

Sputnik Afrique

Le cyclone a également fait plus de 300 blessés et détruit plus de 23.000 maisons au Mozambique, a annoncé ce 17 décembre l’Institut national de gestion et de... 17.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-17T15:55+0100

2024-12-17T15:55+0100

2024-12-17T15:55+0100

afrique subsaharienne

mozambique

comores

mayotte

cyclone

victimes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/10/1044109969_0:172:3146:1942_1920x0_80_0_0_5885c16811f5a1ed5040b0360da86312.jpg

Trois provinces mozambicaines ont connu le 15 décembre des rafales de vent atteignant jusqu’à 260 km/h et de fortes précipitations, entraînant des toits arrachés, des infrastructures civiles endommagées et des systèmes d’électricité et de communication détruits.L'archipel des Comores a également été touché le même jour. Ici, les dégâts causés sur place sont principalement matériels et aucun décès n’y a été enregistré.Auparavant, le cyclone avait ravagé l’archipel français de Mayotte, dans l’océan Indien. Après son passage le 14 décembre, les autorités de l’archipel redoutent plusieurs centaines de morts.Le 16 décembre, Chido a pris la direction du Malawi et devrait se dissiper le 17 décembre près du Zimbabwe, selon les pronostics.

afrique subsaharienne

mozambique

comores

mayotte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mozambique, comores, mayotte, cyclone, victimes