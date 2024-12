"Fin de l’ordre occidental": vers la guerre ou vers une coopération Occident-Eurasie en 2025 ?

Et de souligner: "Ce nouveau système va permettre aux BRICS, à leurs pays partenaires et à tous les autres États qui souhaiteront commercer avec eux de ne plus dépendre du dollar pour l’étude et la détermination de la valeur des contrats. Outre cet aspect, il est admis au sein des BRICS que les monnaies de paiement seront choisies parmi les monnaies nationales: le yuan, le rouble, la roupie, le réal brésilien, etc. Ceci va accélérer le processus de l'usage des monnaies nationales dans le règlement des transactions, ce qui va impliquer nécessairement une baisse de la demande de dollars au niveau international. Ainsi, les BRICS, leurs partenaires et tous les autres qui souhaiteraient rejoindre ce système ne seront plus sous la menace de sanctions qui seraient prises par les États-Unis si justement ils utilisaient le dollar, à cause de l’extraterritorialité du droit américain".