La Russie annonce la création de l'alliance BRICS pour l'intelligence artificielle

Une plateforme réunissant des entités des BRICS pour développer l'intelligence artificielle a été lancée, a déclaré à la presse Kirill Dmitriev, le chef du... 11.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-11T17:33+0100

2024-12-11T17:33+0100

2024-12-11T17:33+0100

international

brics

intelligence artificielle

collaboration

Plus de 20 entreprises issues de six pays des BRICS ont rejoint la nouvelle Alliance des BRICS pour le développement de l'intelligence artificielle, a déclaré ce mercredi 11 décembre Kirill Dmitriev, le chef du Fonds d'investissement direct russe, lors de la conférence internationale AI Journey 2024 à Moscou.Les six pays concernés sont:Les activités de l'Alliance porteront sur le développement des technologies numériques dans les secteurs public et commercial. Selon le responsable, plus de 40 entités supplémentaires devraient rejoindre l'alliance, notamment:

2024

