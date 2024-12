https://fr.sputniknews.africa/20241215/maroc-niger-un-protocole-daccord-historique-conclu-dans-lagriculture-1069724628.html

Maroc-Niger: un protocole d'accord historique conclu dans l’agriculture

Le document sur la transformation des chaînes de valeur agricoles a été signé par OCP Africa et le ministère de l’Agriculture. 15.12.2024, Sputnik Afrique

La société marocaine est engagée à améliorer la santé et de la fertilité des sols au Niger et à contribuer au développement agricole durable, indique-t-elle dans un communiqué.Ce partenariat:Parallèlement, des centres de services agricoles de nouvelle génération seront mis en place pour offrir aux agriculteurs un accès simplifié à des intrants de qualité, des outils de mécanisation, des systèmes d'irrigation, des financements et des opportunités de marché, annonce le communiqué.

