Le cyclone Chido menace le sud de l'Afrique, mettant en péril 2,7 millions de personnes

Les services de secours des pays de la région sont en état d'alerte, selon la station de radio sud-africaine SABC. 15.12.2024, Sputnik Afrique

D'après leurs informations, des pays tels que l'Angola, le Botswana, la République Démocratique du Congo, le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et l'Eswatini sont en danger immédiat.L'ouragan, dont les vents au centre dépassent 61 m/s, a déjà causé la mort de 14 personnes sur l'île de Mayotte, selon les médias. Les Comores ont également été touchées, où les vents ont détruit des dizaines de maisons et d'infrastructures.Le Chido est attendu dans l'après-midi du 15 décembre dans les régions nord du Mozambique. Les autorités de Cabo Delgado ont élevé le niveau de danger, avertissant les résidents de faire des réserves d'eau et de nourriture. Au Malawi, le gouvernement a chargé le Centre de gestion des catastrophes de coordonner les actions en raison de Chido. Un avertissement a été émis concernant la fermeture des routes dangereuses et une éventuelle évacuation. Ce cyclone est né les 7 et 8 décembre dans la partie sud-est de l'océan Indien, d'où il a commencé à se diriger vers les côtes de l'Afrique.

