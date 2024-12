https://fr.sputniknews.africa/20241215/la-tanzanie-trouve-des-fonds-pour-un-projet-ferroviaire-1069729628.html

La Tanzanie trouve des fonds pour un projet ferroviaire

La Tanzanie trouve des fonds pour un projet ferroviaire

La Banque africaine de développement a signé une lettre de coordination avec Deutsche Bank et Société Générale pour mobiliser près de 1,2 milliard de dollars...

Les fonds serviront à financer la construction de 411 kilomètres de chemin de fer entre les villes Tabora et Kigoma, dans le nord-ouest du pays. Ce chantier n'est qu'une des étapes du développement du réseau ferroviaire national. Les autorités prévoient de remplacer les voies à écartement métrique datant de la période coloniale et construire des embranchements vers les pays voisins comme le Rwanda, le Burundi, la RDC et l’Ouganda. En développant de nouveaux corridors commerciaux, le gouvernement vise à transformer la région en un hub économique. Cela facilitera le transport des marchandises et attirera des investissements vers des secteurs stratégiques.

