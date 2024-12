https://fr.sputniknews.africa/20241215/ce-pays-du-maghreb-aspire-a-un-siege-au-conseil-de-securite-de-lonu-1069723506.html

Ce pays du Maghreb aspire à un siège au Conseil de sécurité de l’Onu

Ce pays du Maghreb aspire à un siège au Conseil de sécurité de l’Onu

Sputnik Afrique

Le représentant du Maroc auprès des Nations Unies a annoncé le 14 décembre l'intention de Rabat de devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu. 15.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-15T12:27+0100

2024-12-15T12:27+0100

2024-12-15T12:27+0100

maroc

onu

conseil de sécurité de l'onu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103979/68/1039796868_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_d8a8d81e298f3a35eea2e19351b1f848.jpg

Le Maroc aspire à un siège au Conseil de sécurité de l’Onu, a annoncé Omar Hilale, représentant permanent du royaume auprès des Nations unies. Pour justifier cette décision, le diplomate a mis en avant l’engagement constant de Rabat dans le maintien de la paix.Grâce à son "approche diplomatique discrète", "respectueuse et pragmatique", le Maroc a "contribué à ramener la paix et la prospérité dans plusieurs contextes complexes". Hilale a souligné également l'engagement du royaume pour promouvoir une Afrique solidaire, unie, pacifique et démocratique.Par ailleurs, Rabat a su tisser de bonnes relations avec les États-Unis, la Russie et la Chine, et cela malgré les tensions internationales.Enfin, la récente victoire du royaume à la présidence du Conseil des droits de l’homme de l’Onu témoigne aussi en sa faveur.Mais la concurrence promet d'être acharnée: l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria sont également en lice pour augmenter la représentativité du continent africain au sein de l’Onu.

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, onu, conseil de sécurité de l'onu