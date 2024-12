https://fr.sputniknews.africa/20241215/ce-15-decembre-la-russie-rend-hommage-aux-journalistes-morts-dans-lexercice-de-leur-metier-1069723627.html

Ce 15 décembre la Russie rend hommage aux journalistes morts dans l'exercice de leur métier

Hélas, la liste des professionnels des médias tués sur le front ukrainien ne cesse de s'alourdir avec de nouveaux noms. 15.12.2024, Sputnik Afrique

La porte-parole de la diplomatie russe évoque même une "chasse ciblée" menée par Kiev. Maria Zakharova pointe du doigt des "années de connivence, voire d'encouragement" de la part de l'Occident et des structures chargées de la sécurité de tous les journalistes. Pour elle, ce deux poids, deux mesures marque le récent rapport de l'Unesco sur la sécurité des professionnels de la presse. Le document présenté par Audrey Azoulay a omis les nombreuses morts de journalistes russes et n'a pas été approuvé par Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication, rappelle la diplomate. Cela a été possible grâce aux efforts de la délégation russe soutenue par des pays du Sud global.

