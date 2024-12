https://fr.sputniknews.africa/20241214/une-societe-de-diamants-utilise-lintelligence-artificielle-pour-dimportantes-decouvertes-1069707860.html

Une société de diamants utilise l'Intelligence artificielle pour d'importantes découvertes

Botswana Diamonds déclare que la technologie avancée lui a permis d'identifier sept anomalies de kimberlite en quelques mois. Une d'elles présente un intérêt...

L'analyse par IA a également révélé de nouveaux sites prometteurs avec plusieurs types de métaux dans des régions actuellement non licenciées pour l'exploration.La société prévoit d'explorer des gisements contenant de l'or, du cuivre, de l'argent, du nickel, du zinc et des métaux du groupe platine.L'entreprise a analysé un territoire dont la longueur totale est de 375.000 kilomètres selon des critères géophysiques, géologiques et satellitaires.

