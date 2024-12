https://fr.sputniknews.africa/20241213/lafrique-doit-contribuer-au-reglement-des-conflits-dans-le-monde-clame-le-president-sud-africain-1069704580.html

L’Afrique doit contribuer au règlement des conflits dans le monde, clame le Président sud-africain

"En tant que pays africains, nous devons être à l'avant-garde de la promotion du règlement pacifique des conflits, en particulier lorsque l'avenir du... 13.12.2024

Il s'est dit "fermement attaché" à maintenir le multilatéralisme au cœur des affaires internationales, "qu’il s’agisse de régler les conflits ou de faire face aux changements climatiques de la planète".Le Sud global doit avoir une représentation permanente et une voix au Conseil de sécurité des Nations unies, a-t-il encore affirmé, appelant à réformer cette institution au même titre que les autres organes relevant de la gouvernance mondiale.Cyril Ramaphosa et la Fondation Brazzaville avaient annoncé en mai 2023 une Initiative de paix en Ukraine en dix points. En juin 2023, une délégation menée par le Président sud-africain s'est rendue à Saint-Pétersbourg et Kiev pour présenter ses idées aux parties.Il s'agissait notamment de mettre fin au conflit par la voie diplomatique, d’assurer la désescalade ainsi que les livraisons de céréales par la mer Noire, qui touchent directement les pays africains. Le Président Zelensky n’avait pas soutenu ces modalités.

