https://fr.sputniknews.africa/20241213/aes-et-edeao-quel-bilan-un-an-apres-le-retrait-du-burkina-du-mali-et-du-niger--1069699201.html

AES et Сédéao: quel bilan un an après le retrait du Burkina, du Mali et du Niger?

AES et Сédéao: quel bilan un an après le retrait du Burkina, du Mali et du Niger?

Sputnik Afrique

La fin de l'année 2024 arrive à grands pas. A l'occasion du passage à la nouvelle année, Sputnik Afrique a fait le bilan des réalisations majeures en 2024 des... 13.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-13T13:00+0100

2024-12-13T13:00+0100

2024-12-13T13:04+0100

zone de contact

podcasts

alliance des états du sahel (aes)

russie

coopération

burkina faso

mali

niger

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0d/1069699014_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_2e47e83591ba04b8b8ed330f3484b003.jpg

AES et Сédéao: quel bilan un an après le retrait du Burkina, du Mali et du Niger? Sputnik Afrique La fin de l'année 2024 arrive à grands pas. A l'occasion du passage à la nouvelle année, Sputnik Afrique a fait le bilan des réalisations majeures en 2024 des pays de l'AES avec Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali.

Cette émission spéciale de Zone de Contact est entièrement consacrée à l'AES et à la CEDEAO, dont le divorce annoncé en février dernier par les trois pays fondateurs -le Mali, le Niger et le Burkina Faso- tarde a être acté par l'organisation régionale.Retrouvez également dans ce numéro:-Imothep Lianoué Bayala, analyste politique burkinabé et Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest sur la future carte d'identité et le passeport biométriques des pays de l'AES.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

burkina faso

mali

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, alliance des états du sahel (aes), russie, coopération, burkina faso, mali, niger, аудио