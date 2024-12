https://fr.sputniknews.africa/20241213/le-commerce-entre-abidjan-et-les-pays-de-laes-restera-fluide-malgre-leur-retrait-de-la-cedeao-1069698622.html

Le commerce entre Abidjan et les pays de l'AES restera fluide, malgré leur retrait de la CEDEAO

Le commerce entre Abidjan et les pays de l'AES restera fluide, malgré leur retrait de la CEDEAO

Sputnik Afrique

La décision du Mali, du Burkina et du Niger de quitter l'organisation régionale n'aura pas d'impact sur les échanges entre ces États et la Côte d'Ivoire, a... 13.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-13T12:31+0100

2024-12-13T12:31+0100

2024-12-13T12:31+0100

côte d'ivoire

alliance des états du sahel (aes)

niger

mali

burkina faso

commerce

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0d/1069698455_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_35e0a453730d1194f7cebebde3e57fde.jpg

Les relations seront maintenues grâce aux mécanismes de coopération économique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a expliqué Souleymane Diarrassouba en présentant le budget de son ministère aux sénateurs. En cas d'absence de quelque dispositif dans le cadre de l'UEMOA, des solutions seront mises en place pour pallier ce manque, a assuré le haut responsable. Selon lui, les entreprises ivoiriennes dépendent fortement du marché sous-régional, jusqu'à représenter pour certaines sociétés entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires. Ainsi, les exportations vers Bamako sont estimées à 909 milliards de francs CFA, ce qui fait de lui le troisième partenaire mondial de la Côte d'Ivoire et le premier au sein de la CEDEAO, a souligné le ministre.

côte d'ivoire

niger

mali

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

côte d'ivoire, alliance des états du sahel (aes), niger, mali, burkina faso, commerce