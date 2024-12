https://fr.sputniknews.africa/20241212/moscou-fournira-des-laboratoires-medicaux-mobiles-a-lethiopie-au-congo-et-a-madagascar-1069678380.html

Moscou fournira des laboratoires médicaux mobiles à l'Éthiopie, au Congo et à Madagascar

Moscou fournira des laboratoires médicaux mobiles à l'Éthiopie, au Congo et à Madagascar

Ils seront livrés d’ici la fin de l'année, a indiqué la cheffe de l’agence sanitaire russe, Rospotrebnadzor. 12.12.2024, Sputnik Afrique

Ces laboratoires mobiles sont de formats différents et sont dotés des équipements les plus modernes.Ils permettent d'effectuer des diagnostics dans les régions difficiles d'accès du pays, de surveiller les foyers d'infection et de mener des études épidémiologiques.À ce jour, la Russie en a transféré 35 exemplaires, "très demandés", dans 14 pays différents, a précisé Anna Popova.

