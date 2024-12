https://fr.sputniknews.africa/20241212/la-cedeao-attend-le-retour-des-pays-de-laes-selon-bola-tinubu-1069689471.html

La CEDEAO attend le retour des pays de l'AES, selon Bola Tinubu

La CEDEAO attend le retour des pays de l'AES, selon Bola Tinubu

La porte de la CEDEAO restera ouverte pour les pays membres de l'AES, a déclaré le Président nigérian TInubu, tout en laissant entendre que leur retour est...

La CEDEAO attend le retour des pays de l'AES, a déclaré Bola Tinubu, Président du Nigeria qui dirige actuellement la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lors d'une rencontre avec le dirigeant allemand, Frank-Walter Steinmeier, à Abuja. Fin janvier, les membres de l'AES ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, invoquant l'inefficacité de l'organisation dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont qualifié l'organisation de menace pour ses membres et l'ont critiquée pour avoir imposé des sanctions "illégitimes, inhumaines et irresponsables" aux trois pays après la prise du pouvoir par les militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

