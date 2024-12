https://fr.sputniknews.africa/20241210/un-festival-de-cinema-transsaharien-sest-ouvert-au-maroc-1069639056.html

Un festival de cinéma transsaharien s'est ouvert au Maroc

Le 18e Festival a été inauguré dans le centre culturel de la ville marocaine de Zagora, comme l'a annoncé aux médias russes le directeur de la Maison de la... 10.12.2024, Sputnik Afrique

La Russie a été désignée comme invitée d'honneur de cet événement.Les organisateurs indiquent que les principaux objectifs de l'événement sont de "créer un espace pour l'échange d'expériences entre toutes les parties intéressées dans le domaine culturel et cinématographique".Des films en compétition et hors compétition du festival proviennent d'Azerbaïdjan, d'Algérie, de Belgique, de la RDC, d'Égypte, de Jordanie, d'Iran, d'Italie, du Kazakhstan, du Cameroun, du Canada, de Cuba, de Madagascar, du Maroc, d'Oman, de Russie, du Sénégal, du Tadjikistan, du Togo, de Tunisie, des Philippines et de France.

