https://fr.sputniknews.africa/20241210/les-russes-sont-tres-chaleureux-et-genereux-une-fois-les-barrieres-brisees-1069635657.html

Les Russes "sont très chaleureux et généreux, une fois les barrières brisées"

Les Russes "sont très chaleureux et généreux, une fois les barrières brisées"

Sputnik Afrique

Les Russes, sourient-ils rarement? Fait-il toujours froid dans le pays des tsars et de la littérature? Y a-t-il des traits en commun avec les Africains? Dans... 10.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-10T10:18+0100

2024-12-10T10:18+0100

2024-12-10T10:35+0100

russie: terre de culture

podcasts

russie

culture

stéréotypes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0a/1069634381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2151b28c1994f323cd9c647af0f2904.png

Les Russes «sont très chaleureux et généreux, une fois les barrières brisées» Sputnik Afrique Les Russes, sourient-ils rarement? Fait-il toujours froid dans le pays des tsars et de la littérature? Y a-t-il des traits en commun avec les Africains? Dans la première édition du podcast "Russie: Terre de Culture" nous décortiquons les stéréotypes sur la Russie et essayions de percer les secrets du caractère russe.

Pour tout savoir sur les clichés existant sur la Russie, les vrais et les faux, le nouveau podcast de Sputnik Afrique, Russie: Terre de Culture, a tendu son micro à six ressortissants de plusieurs pays africains vivant depuis plusieurs mois ou années dans ce pays dit du grand froid.Pour lui, "les Russes sont vraiment très attachés à leur histoire, traditions, leur langue […]. Ils ont un humour très très très unique, un humour noir mais intelligent et souvent basé sur l'auto-dérision."Autres participants de notre podcast:- la Tchadienne Zina Ali Mahamat, représentante de la Maison Russe au Tchad et secrétaire chargée des affaires féminines de l’association des étudiants étrangers à l’Université de l’amitié des peuples - Patrice Lumumba;- la Gabonaise Suzy Naomie Gouandegno Ngongwè, descendante du chef d’un clan mpongwè, médecin et modèle en Russie;- le Tchadien Nguetobaye Massengar Rongar, représentant d’affaires d'une compagnie pharmaceutique;- le Sénégalais Sampil Saliou, expert en questions commerciales et économiques;- le Camerounais Ndjana Avela Cédric junior, étudiant à l'Université russe de l'amitié des Peuples en filière du pétrole et du gaz.Pour savoir plus sur la culture russe, nous vous invitons à écouter le premier épisode de Russie: Terre de Culture en entier!

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0a/1069636183_242:236:669:663_100x100_80_0_0_a1dec52a8901a5255e5ff3f5f56ffc0e.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0a/1069636183_242:236:669:663_100x100_80_0_0_a1dec52a8901a5255e5ff3f5f56ffc0e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0a/1069636183_242:236:669:663_100x100_80_0_0_a1dec52a8901a5255e5ff3f5f56ffc0e.jpg

podcasts, russie, culture, stéréotypes, аудио