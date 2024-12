https://fr.sputniknews.africa/20241201/au-cur-de-lamitie-danciens-enfants-des-rues-du-zimbabwe-visitent-saint-petersbourg-1069496317.html

"Au cœur de l'amitié": d'anciens enfants des rues du Zimbabwe visitent Saint-Pétersbourg

"Au cœur de l'amitié": d'anciens enfants des rues du Zimbabwe visitent Saint-Pétersbourg

Sputnik Afrique

Avec le soutien de la Première Dame, Auxillia Mnangagwa, des enfants du Zimbabwe ont participé à un festival sportif à Saint-Pétersbourg, nouant des amitiés... 01.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-01T11:50+0100

2024-12-01T11:50+0100

2024-12-01T11:50+0100

international

zimbabwe

saint-pétersbourg

sport

orphelinat

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1c/1069458953_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e3f26bf622e096a91a8e31b27281057a.jpg

Dix Zimbabwéens, résidents du foyer pour enfants de la Première Dame à Chiredzi, ont participé au festival sportif We Are the World ! qui les a transportés de la chaleur africaine aux neiges de Saint-Pétersbourg. Le festival, organisé par l'organisation présidentielle russe Front populaire, a réuni des enfants d'orphelinats de Russie et d'autres pays, dont la Biélorussie et le Zimbabwe, à travers le sport et la culture. Il se sont adonnés au mini-football, surmontant la barrière de la langue. Les enfants ont été émerveillés par la première chute de neige et ont marché sur la glace. Au programme également : Les organisateurs ont été "très heureux" d'accueillir l'équipe du Zimbabwe et espèrent inviter davantage d'enfants d'autres pays l'an prochain, a déclaré Ekaterina Mashkova.

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, zimbabwe, saint-pétersbourg, sport, orphelinat