https://fr.sputniknews.africa/20241210/les-gouvernements-de-pays-dafrique-du-nord-se-sont-prononces-sur-la-situation-en-syrie-1069634038.html

Les gouvernements de pays d'Afrique du Nord se sont prononcés sur la situation en Syrie

Les gouvernements de pays d'Afrique du Nord se sont prononcés sur la situation en Syrie

Sputnik Afrique

Les ministres des Affaires étrangères des pays africains ont exprimé leur position sur la situation politique instable en Syrie et leurs souhaits concernant... 10.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-10T09:44+0100

2024-12-10T09:44+0100

2024-12-10T09:44+0100

syrie

algérie

maroc

égypte

tunisie

international

afrique du nord

afrique

crise politique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/09/1069615996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5ba0a86e2e1df6f5975c599031ebf72.jpg

Tunisie: Égypte: Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte appelle également au lancement d'un processus politique global en Syrie, qui "ouvrira une nouvelle ère de consensus, de paix intérieure et de rétablissement du statut régional et international de la Syrie".Maroc:Algérie:Le 27 novembre, les membres de l'opposition ont lancé une offensive majeure dans les provinces syriennes d'Alep et d'Idlib. Le 7 décembre, certaines grandes villes, telles qu'Alep, Hama, Deir ez-Zor, Deraa et Homs, ont été prises.Le 8 décembre, les forces armées de l'opposition syrienne ont annoncé la formation d'un gouvernement de transition, et Bachar el-Assad a quitté son poste de Président le même jour.

syrie

algérie

maroc

égypte

tunisie

afrique du nord

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, algérie, maroc, égypte, tunisie, international, afrique du nord, afrique, crise politique