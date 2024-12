La mystérieuse maladie qui touche la RDC infecte surtout les enfants, selon l'OMS

"La zone est rurale et isolée, avec un accès encore plus entravé par la saison des pluies en cours. Ces défis, associés à des diagnostics limités dans la région, ont retardé l'identification de la cause sous-jacente", a souligné l'OMS, notant la présence de la malaria dans la région et n'écartant pas le fait que plusieurs maladies puissent contribuer aux cas.