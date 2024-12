En continu: l'armée syrienne quitte la capitale, l'opposition progresse, selon les médias

Ce que l'on sait à cette minute:



- L’agence d’information turque Anadolu a déclaré que les militants ont pris le contrôle de Homs, qui se trouve à 130-150 km de Damas;



- Aux alentours de 0h00 (GMT), le ministère syrien de la Défense a démenti les informations concernant le retrait de l'armée syrienne du nord de la province de Lattaquié;



- Vers l'aube, la radio syrienne a annoncé que des explosions étaient entendues à Damas et que l'aéroport avait cessé ses activités;



- Al Jazeera a affirmé que les militaires syriens quittent le centre de Damas, et que les bâtiments de la télévision centrale sont occupés par des inconnus;



- En même temps, selon Al Jazeera, des terroristes armés ont libéré tous les détenus de l'une des plus grandes prisons de Damas, "Saydanya";



- Vers 3h30 du matin (GMT), la chaîne saoudienne Al Arabiya, se référant à une déclaration du Premier ministre syrien, a rapporté qu'il se trouvait chez lui et n'avait pas l'intention de partir, étant prêt à coopérer avec tout gouvernement que les Syriens choisiraient;



- Reuters affirme que le Président Assad a quitté la Syrie dans une direction inconnue; Des témoins oculaires de Sputnik ont signalé vers 4h00 du matin (GMT) un intense échange de tirs dans le quartier gouvernemental de Damas.