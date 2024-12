https://fr.sputniknews.africa/20241208/moscou-devoile-des-details-sur-le-depart-de-bachar-el-assad-de-son-poste-presidentiel-1069608213.html

Moscou dévoile des détails sur le départ de Bachar el-Assad de son poste présidentiel

Moscou dévoile des détails sur le départ de Bachar el-Assad de son poste présidentiel

Le Président syrien a quitté tant son poste que son pays après avoir négocié avec certains participants au conflit syrien, selon la diplomatie russe. 08.12.2024, Sputnik Afrique

La Russie n'y a pas participé, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères. Le Président syrien a donné des instructions pour un transfert pacifique du pouvoir, a-t-il ajouté.Les bases militaires russes en Syrie sont en état d'alerte renforcée, a en outre fait savoir le ministère.Moscou suit avec une extrême préoccupation les événements dramatiques en cours en Syrie et reste en contact avec tous les groupes de l'opposition syrienne.La Russie appelle au respect des opinions de tous les groupes ethniques et confessionnels de la société syrienne, conformément à la résolution 2254 de l'Onu.Ces approches doivent être prises en compte par les Nations unies et toutes les parties, y compris dans le cadre des négociations syro-syriennes d'urgence suggérées par Geir Pedersen, l'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie.

