Le Sénégal recevra 58 millions de dollars pour un projet agricole important

Le Sénégal recevra 58 millions de dollars pour un projet agricole important

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 36,294 milliards de FCFA (58,5 millions de dollars)

Les régions concernées sont Louga, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.Il a ajouté que "le besoin d'offrir des opportunités similaires et de les étendre à d'autres régions, justifie une deuxième phase" du projet, qui prévoit:La deuxième phase du projet prévoit aussi 130 kilomètres de pistes de production, dont une centaine à réhabiliter, la construction de 20 magasins de stockage de 100 tonnes chacun et quatre centres de groupage avec des chambres froides de 300 à 500 tonnes chacun.

