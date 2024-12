https://fr.sputniknews.africa/20241206/les-americains-ont-face-a-eux-une-russie-qui-en-a-marre-detre-roulee-dans-la-farine-1069584185.html

"Les Américains ont face à eux une Russie qui en a marre d'être roulée dans la farine"

"Les Américains ont face à eux une Russie qui en a marre d'être roulée dans la farine"

Et elle n'acceptera rien "qui ne correspond pas à la sécurité intégrale du peuple russe et à ses intérêts dans le monde", a déclaré à Sputnik Afrique le... 06.12.2024, Sputnik Afrique

Selon M.Scholler, la Russie n'arrête pas de sonner l’alerte concernant le risque d'escalade majeure. "Et donc, il est temps d'écouter les Russes avec beaucoup d'attention pour éviter que des risques bien pires se produisent et qui auraient des conséquences sur l'humanité entière."Le test du missile Orechnik, "c'est le signal le plus fort qu'envoie la Russie".Orechnik "est une arme extrêmement précieuse qui permet d'atteindre toutes les cibles militaires ou liées au nucléaire dans des conditions de destruction totale sans atteindre les populations civiles", selon l'expert.Les gens du STRATCOM (structure qui exerce un contrôle militaire sur l'ensemble des armes nucléaires fabriquées aux États-Unis) n'y trouvent pas de solution. "Et donc, ils essayent de remettre sur la table le nucléaire", a expliqué Bertrand Scholler.On arrive à un point de blocage dans la communication avec les Américains, a-t-il constaté.

