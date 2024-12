https://fr.sputniknews.africa/20241206/points-cles-de-linterview-de-serguei-lavrov-au-journaliste-americain-tucker-carlson--1069568979.html

Points clés de l'interview de Sergueï Lavrov au journaliste américain Tucker Carlson.

Le ministre russe des Affaires étrangères a accordé à Moscou une interview au journaliste américain Tucker Carlson, qui avait déjà interviewé Vladimir Poutine... 06.12.2024, Sputnik Afrique

Sur le tir du missile OrechnikSur les relations avec les États-UnisSur la menace d'une guerre nucléaireSur l'UkraineSur les sanctions"Ils ne nous tueront jamais. Et cela nous rend plus forts."Sur l'escalade en SyrieLa Russie, l'Iran et la Turquie sont en contact au sujet de l'escalade en Syrie. Moscou dispose d'informations sur les sponsors étrangers des groupes armés.Sur Trump"C'est un homme fort qui veut obtenir des résultats, qui n'aime pas remettre les choses à plus tard. C'est mon impression. Il est assez amical dans la conversation. Cependant, cela ne veut pas dire que Trump est pro-russe."

