Lavrov "montre à quel point la Russie continue à considérer que la diplomatie est essentielle"

Après Vladimir Poutine en février dernier, Tucker Carlson a interviewé Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu... 06.12.2024, Sputnik Afrique

Après Vladimir Poutine en février dernier, Tucker Carlson a interviewé Sergueï Lavrov. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu sur les déclarations clés du ministre russe des Affaires étrangères.

"On a quelqu'un qui s'appelle Tucker Carlson qui a gagné une énorme crédibilité au cours des années, qui est extrêmement suivi et qui parle à Lavrov, qui est considéré comme le meilleur diplomate du monde et donc qui tient un cours relativement magistral, où en une heure, remet les choses en place et pas que dans le contexte de l'Ukraine, qui est souvent le piège", a résumé M.Scholler.Retrouvez également dans cette émission:- Evariste Ngarlem Toldé, politologue tchadien, sur les raisons de la rupture de l'accord de coopération militaire entre la France et le Tchad;- Abdoul Diallo, analyste malien, sur la rebaptisation des noms de rues, places et lieux publics de Bamako;-François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d'entreprise et conseiller financier suisse, sur la situation en France après le renversement du gouvernement à la suite de l'adoption d'une motion de censure.Pour en savoir plus, écoutez notre nouveau podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

