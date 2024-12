https://fr.sputniknews.africa/20241205/moscou-organise-le-congres-pratiques-innovantes-science-plus-business-1069558605.html

Moscou organise le Congrès "Pratiques innovantes: Science Plus Business"

Moscou organise le Congrès "Pratiques innovantes: Science Plus Business"

La 11ème édition du Congrès "Pratiques innovantes: Science Plus Business" se tiendra le 10 décembre dans la capitale russe.

"Nous espérons que la plate-forme du Congrès, qui comprend de nouvelles sessions stratégiques cette année, offrira l'occasion d'examiner en détail les principaux aspects des sujets que nous avons soulevés, et que leur discussion approfondie avec la participation d'experts clés du marché et de responsables gouvernementaux contribuera à faire des décisions stratégiques qui sont importantes pour le pays", a-t-elle estimé. Comme le montre l'histoire du Congrès, le niveau de ses intervenants et des discussions permet de résoudre les problèmes clés du développement de l'économie russe, a ajouté Mme Popova.La séance plénière sera intitulée "Souveraineté totale 3.0: l'importance de l'unité nationale de la science, des affaires et du personnel dans un monde multipolaire". Parmi les futurs intervenants figurent:Voici ce que feront les participants au Congrès lors des 17 séances: Trois expositions sont programmées:Le site officiel du Congrès: https://scienceplusbusiness.ru/.

